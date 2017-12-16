Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года

Совет Федерации единогласно одобрил постановление палаты о назначении выборов президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года. Как напомнил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, согласно общему правилу, днем голосования на выборах президента является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах.
«Вместе с этим, если воскресенье на которое должны быть назначены выборы, приходится на неделю, включающую нерабочий или праздничный день, выборы назначаются на следующее воскресенье. На основании данных положений законодательства, проект постановления Совфеда предусматривает назначение выборов президента РФ на 18 марта 2018 года», - сказал сенатор. Постановление опубликуют 18 декабря. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в СМИ, после чего, собственно, и начинается избирательная кампания.
Постановление о назначении выборов может быть опубликовано как в печатной прессе («Российской газете» и «Парламентской газете»), так и на портале правовой информации. Если документ будет обнародован раньше на портале, кампания будет считаться официально стартовавшей с этого момента.
источник: ТАСС, фото: РИА Новости
Идеологический штаб каклов базируется в городе Львов. Финансовый центр находится, где придётся и где подадут, поскольку сами каклы не любят тратиться на свои идеалы. Каклы произошли от всевозможных русских, поляков и евреев. Видимо поэтому они последовательно и ненавидят русских, поляков и евреев. У каждой нации свои прибабахи, например, соседи каклов — поляки страдают от своего знаменитого гонора, ну или по-простому понтов. Поляки громко ссорятся друг с другом и со всем миром, после чего получают «по шапке» . Или скажем другие соседи каклов — русские. Русские придумали совесть, которая их мучает. Типа нагрешат русские, потом эта самая совесть просыпается и начинает их мучить, пока русские не покаются. Ну а потом снова, с чистой совестью, облегчённой покаянием, с удовольствием грешить! Есть прибабахи и у каклов. Они свои недостатки возвели в ранг достоинств! Весь каклятский фольклор набит историями, о том, как каклы предают, тупят, жадничают и стреляют в спину своим врагам. Каклы от своих несовершенств испытывают болезненное удовольствие. И герои у них соответствующие! Герои, которыми гордятся каклы, должны быть обязательно лузерами, просравшими своё дело. Видные каклятские герои это Мазепа, Петлюра и Бандера. Главное хобби каклов, это подгадить куму, украв у него сало. Сало это священный продукт каклов, поэтому его нужно украсть. В общем, красть святое это, конечно же, святотатство, но каклы стыда и совести не имеют, поэтому каклы врут не мигая, о том, что их нации 140000 лет (на самом деле не более 300 лет), что их предки на подводных лодках штурмовали Царьград, каклы кидаются яйцами и дымовыми шашками в парламенте и тд и тп.
Злые языки утвреждают, что каклы это, дескать, русские, но как раз только без благородства, стыда и совести, но на самом деле малороссами являются только украинцы некогда проживающие в центральной и восточной части Укропии. Но каклы всё отрицают, они вообще всё отрицают! Национальное самосознание построено исключительно на отрицании. Вот типа они не русские, не поляки и не евреи. Если у них спрашивают, типа какие они, то они с важностью говорят что НЕ ТАКИЕ! Подробности лучше не спрашивать, они всё равно не ответят, а настойчивость приведёт только к обиде. У каклов есть такое понятие, которое на русский язык не переводится, это щирый какл! Типа были такие истинные арийцы, беспощадные к врагам рейха, так вот, щирые каклы это 100%-е каклы в вышиванке, беспощадные (на словах) к врагам укрорейха.
Сознательный украинец обязан быть тупым и дебильным. Если сознательный украинец не тупой и дебильный, он автоматически становится евреем или русским.
Украинцы настолько тупые и примитивные люди, что поверят в любой бред, лишь бы не чувствовать себя никчемными. Примером может служить украинский национализм, на котором я неплохо заработал и даже стал героем!
Ради национальной идеи мы уничтожим половину населения Украины.
— Степан (Штефан) Бандера об украинцах /ц/ Луркмор
2. А какое отношение имею я к украинцам? Я всю жизнь прожил в Нижнем Новгороде, никаких украинцев в родне нет.
Иди лесом.
А считать своим какляцким умишкой что угодно можешь, ты скучен.
Можешь словом Какл пользоваться как аббревиатурой - КаКл - "КреАтивный КЛасс")
Я тебе разрешаю))))
2. А чем плох креативный класс?
Он хорош, только для таких как ты.
2. А чем он плох для таких, как вы? Расскажите.
Выборы президента Путина пройдут 18 марта 2018 года