ОСК Северного флота отмечает третью годовщину со дня создания

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил военнослужащих и гражданский персонал объединенного стратегического командования Северного флота с третьей годовщиной со дня образования. «Объединенное стратегическое командование, созданное 15 декабря 2014 года на базе Северного флота для защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике, за три года значительно увеличило свой боевой потенциал и неоднократно подтвердило готовность успешно решать задачи по предназначению в Арктической зоне и Мировом океане», – говорится в поздравлении.
В состав ОСК Северного флота сегодня входят объединение атомных подводных лодок, являющееся основой стратегических ядерных сил России, объединение разнородных сил, армия ВВС и ПВО, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, соединения надводных кораблей различных типов и классов, разветвленная арктическая инфраструктура, развернутая на всех архипелагах островов, начиная с Земли Франца Иосифа на западе и завершая Новосибирскими островами на востоке, современная и высокоэффективная система материально-технического обеспечения.
На базе Северного флота созданы уникальные и единственные на сегодняшний день в Вооруженных Силах РФ арктические подразделения, личный состав которых регулярно проводит учения по защите арктических и островных территорий России. Арктические подразделения способны высаживаться на побережье и острова Северного Ледовитого океана для проведения рейдовых действий с моря и с воздуха. На вооружении Северного флота находятся самые современные подводные лодки, корабли, суда обеспечения, летательные аппараты, образцы военной и специальной техники.
Комплекс задач, решаемых объединенным стратегическим командованием Северного флота также уникален, как и его состав. Морские стратегические ядерные силы Северного флота обеспечивают стратегическую стабильность, авианосные силы успешно решали задачи по борьбе с международным терроризмом, разнородные силы флота обеспечивают надежную защиту национальных интересов России в Арктике и Мировом океане, а также безопасность гражданского судоходства. Северный флот проводит огромную океанографическую и исследовательскую работу в Арктике, открывает новые ранее неизвестные географические объекты, устраняет «белые пятна» на современных картах, ведет объемную военно-историческую работу.
источник: ЦАМТО, фото: пресс-служба президента РФ