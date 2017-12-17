ОСК Северного флота отмечает третью годовщину со дня создания

Самой большой в мире подводной лодке исполнилось 35 лет В Беломорской военно-морской базе Северного флота 15 декабря состоятся торжественные мероприятия, посвященные 35-летию самой большой в мире…

Паника в Брюсселе: в НАТО заявили, что Россия направила в Сирию "весь Северный флот" В НАТО утверждают, что Россия направила все корабли Северного и часть Балтийского флота для усиления кампании в Сирии, передает агентство Рейтер…

На архипелаг Земля Франца-Иосифа доставлены грузы для строительства объектов Северного флота фото publicsea.ru Теплоход «Михаил Сомов» прибыл на остров Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и приступил к разгрузке находящихся…

Россия создает Объединенное стратегическое командование в Арктике © фото пресс-службы ОАО "Севмашпредприятие" МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Создание новой военной структуры, которая бы…

Полёты российских корабельных истребителей в Арктике © фото УПСИ МО РФ / Вадим Савицкий Летчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота приступили к освоению одного…

В рамках итогового учения Северный флот наращивает силы в акватории Баренцева моря © фото УПСИ МО РФ / Вадим Савицкий Около 20 надводных кораблей и подводных лодок Северного флота (СФ) в назначенное время вышли из…

Морская авиация Северного флота приступила к патрулированию в Арктике на постоянной основе © фото nrichards38.free.fr Экипажи самолетов морской авиации Северного флота приступили к выполнению полетов на постоянной основе в…

РПКСН «Верхотурье» вернулся в состав Северного флота после ремонта Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Верхотурье» совершил переход из Северодвинска, где проходил ремонт на ОАО…