Госдума приняла закон о наказании за нарушения в сфере гособоронзаказа

Обсуждение проекта Госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с руководящим составом Министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса…

Шойгу сообщил о высоких темпах перевооружения армии и флота России В Воздушно-космические силы в третьем квартале этого года поставлены около 20 новых единиц авиатехники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.…

Дмитрий Рогозин в Новосибирске Поступили свежие фотографии о недавней поездке Дмитрия Рогозина в Новосибирск. В ходе визита вице-премьера в регионе прошло совещание по…

«Росэлектроника» объявила о 100-процентном выполнении гособоронзаказа в 2013 году В 2013 году объем государственного оборонного заказа, размещенного на предприятиях холдинга «Росэлектроника», входящего в…

В 2013 году "Рособоронэкспорт" продал оружия на 13,2 миллиарда долларов «Рособоронэкспорт» получил и рассмотрел порядка 1902 обращений от иностранных компаний-заказчиков в 2013 году, пишет газета…