Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Госдума приняла закон о наказании за нарушения в сфере гособоронзаказа
Коротченко
i_korotchenko
December 17th, 15:32


Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект, который устанавливает уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».

Согласно законопроекту, «использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа, наказывается штрафом в размере от 1 до 3 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет». То же деяние, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Также вводится статья «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». По ней предусматриваются такие же санкции, как и по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ», максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Кроме того, законопроектом вносятся дополнения, предусматривающие конфискацию имущества, полученного в результате совершения таких преступлений.

источник: ЦАМТО, фото: vladtime.ru

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Posts from This Journal by “гособоронзаказ” Tag

8 comments :
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relaxcat
2017-12-17 01:00 pm (UTC)
Хороший состав в период смен режимов, это не "диверсии". Плохой в иной период, уход от ответственности.
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Борис фон Бок
2017-12-17 01:20 pm (UTC)
А фото НАТОвских М855 причем?!
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vrag_demokratov
2017-12-17 08:21 pm (UTC)
Ну, судя по картинке к посту, гособоронзаказ на НАТО работать будет. SS109 - теперь основной патрон? АК-101 и 102 теперь только в НАТОвском исполнении востребованы?
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jonherrjames
2017-12-17 01:21 pm (UTC)
тесть коли ракета опять йоппнеца, то коекто на 10 лет уедет штоли?
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jonherrjames
2017-12-17 02:36 pm (UTC)
ну пусть хотябы и слесарь, впрочем можно и уборщицу подтянуть, уже будет организованная группа лиц
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relaxcat
2017-12-17 02:20 pm (UTC)
Путём сложений больше пожизненного не предусмотрено, этот состав будет поглощён.
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gorlanovig
2017-12-17 02:00 pm (UTC)
Этого закона со страхом ждала вся оборонка. Бардак страшный, не нарушишь - сорвешь план. Теперь в директора пойдут одни махинаторы и варяги из Москвы. Им не страшно - их переведут и прикроют. А производство и наука вся прахом пойдет - кому охота брать на себя ответственность под реальной угрозой уголовки.
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