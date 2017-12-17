Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Объявлена благодарность военнослужащим, обеспечивавшим безопасность визита Путина в Сирию
Коротченко
i_korotchenko
December 17th, 16:27


По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил благодарность всем военнослужащим, задействованным в обеспечении безопасности посещения Верховным Главнокомандующим ВС РФ российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии 11 декабря. За образцовое выполнение поставленных задач поощрены офицеры и военнослужащие контрактной службы Сил специальных операций и военной полиции, обеспечивавших безопасность работы Президента России на авиабазе «Хмеймим»; пилоты истребительной и армейской авиации, сопровождавших президентский борт во время полета, при посадке и взлете; личный состав расчетов противовоздушной обороны, специалисты радиоэлектронной борьбы, а также экипажи отдельных кораблей оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

По указанию Верховного Главнокомандующего ВС РФ В. Путина поощрены также специально переброшенные в Сирию военнослужащие особых групп Сил специальных операций и морских противодиверсионных сил, а также подразделения морской пехоты, прикрывавших наиболее диверсионноопасные направления за пределами авиабазы «Хмеймим» на суше и с моря.

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фото: пресс-служба президента РФ

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2 comments :
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infin56
2017-12-17 02:52 pm (UTC)
пока Путин произносил Речь, вертолётчики крутили карусели.
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spirt96_6gr
2017-12-17 04:03 pm (UTC)
Хорошие фотки, поделюсь с народом в "Одноклассниках " ))
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