Объявлена благодарность военнослужащим, обеспечивавшим безопасность визита Путина в Сирию

На Родину с победой! Владимир Путин отдал приказ о выводе контингента ВС РФ из Сирии Президент России Владимир Путин прилетел на российскую военно-воздушную базу Хмеймим, где его встретили президент Сирии Башар Асад, министр…

Встреча с пилотами ВКС РФ на авиабазе Хмеймим Моя самая памятная командировка. Два года назад я встретился с российскими летчиками на авиабазе Хмеймим и ответил на их вопросы. Тут некоторые…

Россия сможет в любой момент восстановить группировку войск в Сирии РИА Новости | Вывод основной части группировки ВКС РФ из Сирии может занять несколько суток, при этом в случае обострения обстановки в этой…

Победное завершение российской военной операции в Сирии РИА Новости | Победное завершение операции в Сирии означает, что российские Вооруженные Силы и оборонно-промышленный комплекс способны успешно…

Мир вместо войны - главный итог переговоров Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии Прошедшая в Сочи встреча лидеров России, Ирана и Турции, посвященная ситуации в Сирии, наглядно продемонстрировала, где сегодня находится один из…

Начальник ГРУ: в Сирии действуют 25 тысяч террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» На круглом столе, прошедшем в рамках форума «Армия-2017», начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил…

ИГИЛ: разгром уже близок Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг, в ходе которого…

Сообщения западных СМИ о ремонте в РФ иранских вооружений - провокация РИА Новости | Публикации в западных СМИ обвинений в адрес России в якобы осуществляемом техобслуживании и ремонте иранской военной техники с…