Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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В Калининградской области спущено на воду рыбопромысловое судно "Капитан Лобов"
Коротченко
i_korotchenko
December 17th, 18:13


Из локальных позитивных событий, как из мозаики, складывается картина происходящего в стране. В городе Светлом (Калининградская область) на межколхозной производственной базе спустили на воду рыбопромысловое судно «Капитан Лобанов». Сравнимые по классу суда нигде в России не производятся, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фактически «Капитан Лобанов» построен заново - были разобрали килевые секции, перестроен корпус, установлены рыбоналивные танки, заменены промысловое и электротехническое оборудование. На судне - новая силовая установка, а также оборудование связи и навигации. Все инжиниринговые, проектные судостроительные работы выполнены местным компаниями. Как заявил представитель группы компаний «Марфиш» Николай Нечай, «мощность судна увеличена в два раза, грузоподъемность – в три раза, сохранность улова – раз в пять. Это совсем другое судно, которое вполне соответствует современным требованиям». Отличительная особенность судна «Капитан Лобанов» – это возможность доставлять на причал охлажденную рыбу.

Теперь «Капитан Лобанов» может доставлять к берегу до 107 тонн рыбы. Инвестиции составили 115 миллионов рублей. В практическом плане реализация данного проекта позволит населению региона покупать широкий ассортимент охлажденной рыбы по вполне доступным ценам. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о решении продлить программу развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года, делая акцент на обновлении флота.

фото: kaliningrad-city24

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3 comments :
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infin56
2017-12-17 04:34 pm (UTC)
Тема сверхактуальна. А корабли такие стоят порядка $32 млн и нужно их очень много.
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spear2
2017-12-17 09:46 pm (UTC)
А один наш калининградский рыбколхоз (теперь группа компаний) "За Родину" может накормить настоящими, ностальгическими шпротами всю страну. Ищите на прилавках! :-) Не покупайте латвийское, их выработанная кустарным способом продукция нарушает все ГОСТы.
"За Родину" даже кильку в томатном соусе вывели в разряд элитного продукта по вкусу :-) Всего за 40 р. банка.

Edited at 2017-12-17 09:48 pm (UTC)
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gosha_39
2017-12-18 10:11 am (UTC)
Интересно то, что этот пароход возит выловленную рыбу живой, в воде!
Т.е. внутри у него аквариум!

Edited at 2017-12-18 10:12 am (UTC)
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