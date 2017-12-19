Сделать необратимыми перемены в стране к лучшему

Выступая сегодня на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта Владимир Путин заявил, что российское общество должно беречь свою свободу и стабильность, чтобы перемены к лучшему были необратимы. «Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь все, даже то скромное, что мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества», - сказал президент.
Путин отметил, что видит в этом общенациональную задачу и свой личный долг и гражданскую ответственность не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты РФ. «Сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам, все зависит только от нас», - добавил он, поблагодарив собравшихся на форуме за поддержку. При этом президент подчеркнул, что несмотря на то, что в зале собралось много молодых людей, нужно помнить, что вся Россия прошла через очень сложные периоды своей истории в прошлом веке, «через революции, войны, кардинальное изменение всего жизненного уклада».
В выступлении Владимира Путины были четко указаны приоритеты и определено, что надо сделать в стране ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство. Это сбережение и преумножение народа, создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири как ресурсной базы экономического процветания страны, развитие медицины на основе современных технологий, совершенствование системы образования.
Затем президент ознакомился с рядом проектов ОНФ, заслушал краткий отчет о работе тематических площадок форума и в доверительном формате общался с участниками презентации.
Владимиру Путину, в частности, рассказали о реализации проекта «Генеральная уборка» – ликвидации нелегальных свалок в России. Основным элементом данного проекта стала интерактивная карта свалок. Глава государства поинтересовался, сколько выявлено таких объектов, координатор проекта Дмитрий Миронов пояснил, что их более 15 тысяч. Представители Народного фронта также сообщили, что подвели итоги работы проекта и определили лучшие и худшие регионы по эффективности борьбы с несанкционированными свалками, а интерактивная карта свалок будет передана Министерству природных ресурсов и экологии РФ.
Затем Владимиру Путину представили еще один проект – «Молодежка ОНФ». Координатор проекта Сергей Боярский подчеркнул, что за четыре месяца работы «Молодежки ОНФ» запущено несколько самостоятельных проектов, а по отдельным уже даже можно подвести итоги. Например, главе государства рассказали о Всероссийском конкурсе «Образ будущего страны», в котором приняли участие более 10 тысяч человек, и представили статистику интересов молодого поколения.
В этом году форум стал самым масштабным за всю историю движения ОНФ и насчитывает более 4000 участников со всей России: активистов Общероссийского народного фронта, представителей общественных и волонтерских организаций, федеральных и региональных органов власти.
Даже самые первые итоги форум показывают то внимание, которое уделяет Владимир Путин инициативам и проблемам граждан, формированию подлинно демократического гражданского общества, нацеленного на защиту интересов простых людей.
фото: пресс-служба президента РФ
Президент явно сбрендил: нет ни свободы, ни, тем более, перемен к лучшему. Экономика с 2014 упала почти вдвое, реальные доходы населения падают, небывалый дефицит бюджета, Резервный фонд на исходе.
Путин, пересидевши Брежнева на троне - стал превращаться в такого же маразматика, тупо читающего бред по бумажке с трибун съездов.
По вине наших "партнёров" , ваших покровителей.
Вы, сформулируйте пожалуйста по каким причинам упала экономика России, кто конкретно в этом виновен и почему не наказан )
В падении экономики России виноват Путин, который сдуру присоединил Крым и начал никому не нужную войнушку в Донбассе, чем вызвал ответную реакцию Запада. Не наказан он потому, что в России нет власти народа, а есть власть кремлежуликов.
подарок)
1. Капитализм ( не только олигархи, но и вообще потребительство в качестве движущего фактора)
2. Клерикализм (не только православие, но оно - в силу количественного фактора, прежде всего), ибо идиоты и невежды ничего путного построить не в состоянии, а в XXI веке, спасибо прогрессу, религиозностью страдают только идиоты.
Но и то, и другое васть навязывает России.
Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Беречь все, даже то скромное, чего мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимы, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие отечества", — добавил он.
РИА Новости https://ria.ru/politics/20171219/1511254131.html
*включая 720-го)
"Путин: инфляция в России — рекордно низкая за всю новейшую историю
При этом дефицит бюджета составляет 2,2% ВВП. Все это говорит о том, что идет явное оздоровление и рост экономики. То есть Минэкономразвития представляет объективные данные, заявил Путин.
12:35
Россия перенесла два экономических шока — санкции и снижение цен на нефть. Но удалось выйти на показатели роста, отметил президент.
12:33
Что касается роста экономики — она растет, это факт, заявил Путин. Рост ВВП 1,6%, рост промышленного производства — тоже 1,6%, хорошие темпы развития у фармацевтики и сельского хозяйства, развивается автопром.
Кроме того, в этом году самый большой урожай за всю историю.
Растет экспорт, вышли на первое место по экспорту зерновых, подчеркнул президент."
https://ria.ru/politics/20171214/1510885286.html