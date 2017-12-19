Сделать необратимыми перемены в стране к лучшему

У России есть только два союзника - её армия и флот Вы читаете военно-политический дневник Игоря Коротченко. Публикуемые материалы предназначены для лиц старше 18 лет. Сфера моих профессиональных…

В Калининградской области спущено на воду рыбопромысловое судно "Капитан Лобов" Из локальных позитивных событий, как из мозаики, складывается картина происходящего в стране. В городе Светлом (Калининградская область) на…

Объявлена благодарность военнослужащим, обеспечивавшим безопасность визита Путина в Сирию По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил благодарность всем военнослужащим,…

Госдума приняла закон о наказании за нарушения в сфере гособоронзаказа Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект, который устанавливает уголовную ответственность до 10 лет лишения…

ОСК Северного флота отмечает третью годовщину со дня создания Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил военнослужащих и гражданский персонал объединенного стратегического командования…

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года Совет Федерации единогласно одобрил постановление палаты о назначении выборов президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года. Как напомнил…

Самой большой в мире подводной лодке исполнилось 35 лет В Беломорской военно-морской базе Северного флота 15 декабря состоятся торжественные мероприятия, посвященные 35-летию самой большой в мире…

Контракт с Индией на поставку 48 вертолетов Ми-17-В5 будет подписан в 2018 году Переговоры по продаже 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17-В5 для ВВС Индии завершены, подписание контракта ожидается в 2018 году. Об этом…