Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Сделать необратимыми перемены в стране к лучшему
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Коротченко
i_korotchenko
December 19th, 19:43


Выступая сегодня на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта Владимир Путин заявил, что российское общество должно беречь свою свободу и стабильность, чтобы перемены к лучшему были необратимы. «Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь все, даже то скромное, что мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества», - сказал президент.

Путин отметил, что видит в этом общенациональную задачу и свой личный долг и гражданскую ответственность не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты РФ. «Сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам, все зависит только от нас», - добавил он, поблагодарив собравшихся на форуме за поддержку. При этом президент подчеркнул, что несмотря на то, что в зале собралось много молодых людей, нужно помнить, что вся Россия прошла через очень сложные периоды своей истории в прошлом веке, «через революции, войны, кардинальное изменение всего жизненного уклада».

В выступлении Владимира Путины были четко указаны приоритеты и определено, что надо сделать в стране ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство. Это сбережение и преумножение народа, создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири как ресурсной базы экономического процветания страны, развитие медицины на основе современных технологий, совершенствование системы образования.

Затем президент ознакомился с рядом проектов ОНФ, заслушал краткий отчет о работе тематических площадок форума и в доверительном формате общался с участниками презентации.

Владимиру Путину, в частности, рассказали о реализации проекта «Генеральная уборка» – ликвидации нелегальных свалок в России. Основным элементом данного проекта стала интерактивная карта свалок. Глава государства поинтересовался, сколько выявлено таких объектов, координатор проекта Дмитрий Миронов пояснил, что их более 15 тысяч. Представители Народного фронта также сообщили, что подвели итоги работы проекта и определили лучшие и худшие регионы по эффективности борьбы с несанкционированными свалками, а интерактивная карта свалок будет передана Министерству природных ресурсов и экологии РФ.

Затем Владимиру Путину представили еще один проект – «Молодежка ОНФ». Координатор проекта Сергей Боярский подчеркнул, что за четыре месяца работы «Молодежки ОНФ» запущено несколько самостоятельных проектов, а по отдельным уже даже можно подвести итоги. Например, главе государства рассказали о Всероссийском конкурсе «Образ будущего страны», в котором приняли участие более 10 тысяч человек, и представили статистику интересов молодого поколения.

В этом году форум стал самым масштабным за всю историю движения ОНФ и насчитывает более 4000 участников со всей России: активистов Общероссийского народного фронта, представителей общественных и волонтерских организаций, федеральных и региональных органов власти.

Даже самые первые итоги форум показывают то внимание, которое уделяет Владимир Путин инициативам и проблемам граждан, формированию подлинно демократического гражданского общества, нацеленного на защиту интересов простых людей.

фото: пресс-служба президента РФ

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13 comments :
( 13 comments Leave a comment )
  • 1
vrnalbum
2017-12-19 04:46 pm (UTC)
Только обещания.
(Reply) (Thread)
chuzhoi720
2017-12-19 04:55 pm (UTC)
Владимир Путин заявил, что российское общество должно беречь свою свободу и стабильность, чтобы перемены к лучшему были необратимы.

Президент явно сбрендил: нет ни свободы, ни, тем более, перемен к лучшему. Экономика с 2014 упала почти вдвое, реальные доходы населения падают, небывалый дефицит бюджета, Резервный фонд на исходе.
Путин, пересидевши Брежнева на троне - стал превращаться в такого же маразматика, тупо читающего бред по бумажке с трибун съездов.
(Reply) (Thread)
spirt96_6gr
2017-12-19 05:00 pm (UTC)
***Экономика с 2014 упала почти вдвое***
По вине наших "партнёров" , ваших покровителей.
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi720
2017-12-19 05:02 pm (UTC)
Что за партнеры-покровители? Сформулируйте внятно свою мысль.
(Reply) (Parent) (Thread)
spirt96_6gr
2017-12-19 05:06 pm (UTC)
Такие посты пишут обычно предатели...
Вы, сформулируйте пожалуйста по каким причинам упала экономика России, кто конкретно в этом виновен и почему не наказан )
(Reply) (Parent) (Thread)
chuzhoi720
2017-12-19 05:13 pm (UTC)
Да, Коротченко, написавший этот пост - иуда и предатель, обслуживающий интересы шайки воров, засевших в Кремле.
В падении экономики России виноват Путин, который сдуру присоединил Крым и начал никому не нужную войнушку в Донбассе, чем вызвал ответную реакцию Запада. Не наказан он потому, что в России нет власти народа, а есть власть кремлежуликов.
(Reply) (Parent) (Thread)
spirt96_6gr
2017-12-19 05:01 pm (UTC)
С праздником!!!
(Reply) (Thread)
sl_lopatnikov
2017-12-19 05:02 pm (UTC)
Есть два фактора, которые делают всё сказанное пустобрехством:

1. Капитализм ( не только олигархи, но и вообще потребительство в качестве движущего фактора)
2. Клерикализм (не только православие, но оно - в силу количественного фактора, прежде всего), ибо идиоты и невежды ничего путного построить не в состоянии, а в XXI веке, спасибо прогрессу, религиозностью страдают только идиоты.

Но и то, и другое васть навязывает России.
(Reply) (Thread)
chuzhoi720
2017-12-19 05:19 pm (UTC)
Я верующий человек и с коммунистами мне не по пути, но когда я вижу, во что воровская власть превратила церковь и как кремлежулики используют её для отвлечения внимания народа от его проблем - поневоле вспоминается Ленин, с его "Религия это опиум для народа".
(Reply) (Parent) (Thread)
ne_ljubov
2017-12-19 06:24 pm (UTC)
"Все мы, от мала до велика, как говорят, должны помнить, что Россия, наш народ, по сути все наши семьи, прошли через очень сложный и слишком трудный период своей истории — через революции, войны, кардинальные изменения всего жизненного уклада", — сказал Путин на форуме Общероссийского народного фронта.

Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Беречь все, даже то скромное, чего мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимы, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие отечества", — добавил он.

РИА Новости https://ria.ru/politics/20171219/1511254131.html
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ne_ljubov
2017-12-19 06:47 pm (UTC)
всяким разным чужим
*включая 720-го)

"Путин: инфляция в России — рекордно низкая за всю новейшую историю

При этом дефицит бюджета составляет 2,2% ВВП. Все это говорит о том, что идет явное оздоровление и рост экономики. То есть Минэкономразвития представляет объективные данные, заявил Путин.
12:35

Россия перенесла два экономических шока — санкции и снижение цен на нефть. Но удалось выйти на показатели роста, отметил президент.
12:33

Что касается роста экономики — она растет, это факт, заявил Путин. Рост ВВП 1,6%, рост промышленного производства — тоже 1,6%, хорошие темпы развития у фармацевтики и сельского хозяйства, развивается автопром.

Кроме того, в этом году самый большой урожай за всю историю.

Растет экспорт, вышли на первое место по экспорту зерновых, подчеркнул президент."

https://ria.ru/politics/20171214/1510885286.html
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