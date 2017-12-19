Коротченко

i_korotchenko

Военно-политический дневник Игоря Коротченко

Si vis pacem, para bellum. Хочешь мира - готовься к войне

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Технологии распознавания. Будут установлены личности всех участников митинга Дмитрия Гудкова
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Коротченко
i_korotchenko
December 19th, 22:45


Движение Je suis maidan, на сайте которого неизвестные публикуют фотографии участников митингов несистемной оппозиции и ссылки на их страницы в соцсетях, получило от проекта «Гигарама» уникальную технологию микросъемки, которая позволяет запечатлеть лица всех участников акции, с любого расстояния. Сообщение о начале сотрудничества с «Гигарамой» появилось на сайте Je suis maidan. Здесь рассказали, что получат оборудование для создания снимков - гигарам - к 24 декабря, и в этот же день планируют использовать его в Москве - об этом сообщает информационное агентство URA.RU

«Для тех, кто забыл, что такое гигарама - именно благодаря ней мы находили вас на митингах 12 июня. Так что если раньше вы рассчитывали ускользнуть от объективов наших фотографов-волонтеров, то теперь шанса остаться незамеченными нет! Теперь ни один участник митинга не ускользнет от нашего взора! Мы найдем каждого из вас! Удачи и с наступающим Новым годом!», — гласит сообщение на сайте.

Руководитель проекта «Гигарама» Марат Сайченко подтвердил, начало сотрудничества с движением Je sui maidan. «Это общественники, которые выполняют важную функцию гражданского контроля за соблюдением законности при проведении массовых акций, - рассказал Марат. - Уверен, что использование гигарамы повысит качество работы общественных наблюдателей из Je suis maidan, и будет способствовать поддержанию порядка на акциях, а так же оперативному выявлению хулиганов и нарушителей».

24 декабря в Москве запланирован митинг оппозиционера Дмитрия Гудкова. Ожидается, что в ходе его проведения впервые будет полномасштабно использована технология распознавания лиц и установлены личности всех участников этого мероприятия.

фото: staticflickr.com

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46 comments :
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  • 1
jonherrjames
2017-12-19 07:49 pm (UTC)
позвольте, но нахуа такие сложности, коли эти протестуны сам все в сети выкладывают?
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chuzhoi720
2017-12-19 07:53 pm (UTC)
Россия очевидно скатывается к фашизму.
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videoelektronic
2017-12-19 08:09 pm (UTC)
обоснуйте свой тезис. Почему вам "очевидно"?
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(Suspicious comment)
mikewaz0wski
2017-12-19 07:58 pm (UTC)
Этим недоумкам из "движения Je suis maidan" было бы недурно изучить историю хунвейбинов. Впрочем, недоумки они оттого и недоумки, что учение им не впрок.
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michaila123
2017-12-19 08:55 pm (UTC)

Те хунанйбины это не хулиганствующие навальнята, громящие выставку реконов, а законопослушные граждане, помогающие выявлять хулиганов и нарушителей? Л - логика

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Тока не понял

pcmag
2017-12-19 08:19 pm (UTC)
данные в ФСБ пойдут или в бухгалтерию либеральной оппозиции для контроля оплаты грантов.
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Re: Тока не понял

chuzhoi720
2017-12-19 08:32 pm (UTC)
Что за гранты?
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Re: Тока не понял

videoelektronic
2017-12-19 08:36 pm (UTC)
И туда, и туда... И всё для контроля... ФСБ и ЦРУ должны точно знать, что гранты не проедены, не в офшоры уведены, а доведены до населения в большей части.
Только так мы поднимем экономику РФ! Только так увеличим потребительский спрос!
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fotoded
2017-12-19 08:41 pm (UTC)
А во время выборов, будет ли этот Марат Сайченко ставить свои "Гигарамы" на участках? Ну чтобы «способствовать поддержанию порядка на выборах, а так же оперативному выявлению нарушителей и прочих карусельщиков»? Хехехе.
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jonherrjames
2017-12-19 09:43 pm (UTC)
так подожди, вроде-ж было уже толи на прошлых толи на позапрошлых, онлайн трансляцЫя в интернеты с учЯстков, мы с товарищем созванивались и друг за другом из разных городов следили даже скриншоты у меня гдето валялись
во нашел в 2012 причем и мои скрины и друга как он за мною следил

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kremlin_curant
2017-12-19 09:48 pm (UTC)
Но при этом кремляне уверяют, что в России демократия.
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vyacheslav_f
2017-12-19 09:58 pm (UTC)
Враньё. Либо гигарама надувает вас, либо вы пытаетесь надуть нас. Ни один специалист уровня, достаточного для создания такой системы, с такой гопотью, как вы, сотрудничать не станет.
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ji_gurda
2017-12-19 10:06 pm (UTC)
Зато пидарасов - охранителей вся страна знает в лицо, так что им точно не уйти от ответственности
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anikonov
2017-12-19 11:00 pm (UTC)
китайцы это уже внедрили по всему Китаю
-- недавно, во время тестирования системы, английского журналиста нашли за 7 минут
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ser179
2017-12-19 11:17 pm (UTC)
А зачем такие сложности? Айфоны дают больше возможностей к опознанию. Да и старую "географию" со счетов не сбросили.

Edited at 2017-12-19 11:18 pm (UTC)
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