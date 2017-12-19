Технологии распознавания. Будут установлены личности всех участников митинга Дмитрия Гудкова

Движение Je suis maidan, на сайте которого неизвестные публикуют фотографии участников митингов несистемной оппозиции и ссылки на их страницы в соцсетях, получило от проекта «Гигарама» уникальную технологию микросъемки, которая позволяет запечатлеть лица всех участников акции, с любого расстояния. Сообщение о начале сотрудничества с «Гигарамой» появилось на сайте Je suis maidan. Здесь рассказали, что получат оборудование для создания снимков - гигарам - к 24 декабря, и в этот же день планируют использовать его в Москве - об этом сообщает информационное агентство URA.RU
«Для тех, кто забыл, что такое гигарама - именно благодаря ней мы находили вас на митингах 12 июня. Так что если раньше вы рассчитывали ускользнуть от объективов наших фотографов-волонтеров, то теперь шанса остаться незамеченными нет! Теперь ни один участник митинга не ускользнет от нашего взора! Мы найдем каждого из вас! Удачи и с наступающим Новым годом!», — гласит сообщение на сайте.
Руководитель проекта «Гигарама» Марат Сайченко подтвердил, начало сотрудничества с движением Je sui maidan. «Это общественники, которые выполняют важную функцию гражданского контроля за соблюдением законности при проведении массовых акций, - рассказал Марат. - Уверен, что использование гигарамы повысит качество работы общественных наблюдателей из Je suis maidan, и будет способствовать поддержанию порядка на акциях, а так же оперативному выявлению хулиганов и нарушителей».
24 декабря в Москве запланирован митинг оппозиционера Дмитрия Гудкова. Ожидается, что в ходе его проведения впервые будет полномасштабно использована технология распознавания лиц и установлены личности всех участников этого мероприятия.
фото: staticflickr.com
Те хунанйбины это не хулиганствующие навальнята, громящие выставку реконов, а законопослушные граждане, помогающие выявлять хулиганов и нарушителей? Л - логика
Тока не понял
Re: Тока не понял
Re: Тока не понял
Только так мы поднимем экономику РФ! Только так увеличим потребительский спрос!
во нашел в 2012 причем и мои скрины и друга как он за мною следил
-- недавно, во время тестирования системы, английского журналиста нашли за 7 минут
Edited at 2017-12-19 11:18 pm (UTC)